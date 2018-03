Pasqua | tra agnelli e dolci gli italiani spenderanno un miliardo di euro

Pasqua : Autovie Venete - traffico sostenuto già da oggi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I mezzi pesanti non potranno circolare: venerdì 30 marzo, dalle 14,00 alle 22,00, sabato 31 marzo dalle ore 9,00 alle 16,00, domenica 1 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00, lunedì 2 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00 e martedì 3 aprile dalle ore 9,00 alle 14,00. Pasqua, quest’

Week end di Pasqua tra musica e scienza a Montecastelli Pisano : Il progetto che ha mosso Bonhoffer, musicista e liutaio oltre che uomo di scienza, è stato quello di realizzare una sede di eccellenza che potesse ospitare masterclass, concerti di alto livello e ...

Pasqua : Autovie Venete - traffico sostenuto già da oggi : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Festività Pasquali in arrivo e in arrivo anche l’incremento del traffico sulla rete autostradale. I transiti si presentano sostenuti già da oggi, mercoledì 28 marzo, sia in A57 Tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni, sia in A4, Venezia ‘ Trieste, sempre in entrambe le direzioni. Viabilità da bollino giallo quindi, che si riproporrà anche domani, giovedì 29 e pure venerdì 30 marzo, lungo ...

Pasqua : Autovie Venete - traffico sostenuto già da oggi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I mezzi pesanti non potranno circolare: venerdì 30 marzo, dalle 14,00 alle 22,00, sabato 31 marzo dalle ore 9,00 alle 16,00, domenica 1 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00, lunedì 2 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00 e martedì 3 aprile dalle ore 9,00 alle 14,00. Pasqua, quest’anno, porta una novità per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade slovene: con il 1 aprile in Slovenia, ...

Sicilia : DiPasquale (Pd) - Sgarbi? Da governo trattamento vergognoso : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "E' vergognoso il trattamento che hanno riservato all’assessore ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. Prima lo strumentalizzano in campagna elettorale e solo dopo cento giorni se ne disfano in maniera indecorosa, impedendogli di proseguire il lavoro e portare a termine im

Stazione cinese in caduta - anche la Romagna tra le aree a rischio : 'A Pasqua il possibile impatto' : La Protezione Civile Nazionale continua a monitorare il rientro sulla Terra della Stazione spaziale Tiangong 1, il primo modulo sperimentale cinese lanciato nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan nel ...

Parma : Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Pasqua e Pasquetta 2018 : aperture straordinarie con attività per le famiglie al Museo Meina sul Lago Maggiore : Apertura straordinaria in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018 del Museo Meina nel parco-chalet di Villa Faraggiana. Il grazioso complesso sul Lago Maggiore (a meno di un’ora da Milano e Varese) accoglierà, domenica 1 (dalle ore 16 alle 19) e lunedì 2 aprile (dalle ore 14.30 alle 19), grandi e piccini con allestimenti ideali per le famiglie sul tema della natura e del rispetto dell’ambiente. Lo chalet propone il percorso multimediale “Vox Horti ...

Vacanze di Pasqua - in Italia tra arte - sport - tradizioni - passeggiate a cavallo : Gli appassionati di scienza possono ammirare al Palazzo delle Esposizioni la mostra "Human+. Il futuro della nostra specie", con opere di artisti, designer e scienziati che raccontano come ...

Pasqua - Venerdì Santo a Cascia : misticismo - devozione e tradizione : La città di Cascia dal 1300 ogni Venerdì Santo rievoca la Passione di Cristo con la Processione del Cristo Morto. La processione più suggestiva dell’Umbria. Un’atmosfera unica fa rivivere tempi ormai passati e dimostra quanto ancora oggi possa essere coinvolgente la Fede. Chiunque abbia visto e vissuto la Processione non riesce a dimenticare il suono dello scrosciare delle catene, avvolto da un mistico silenzio. Pesanti catene legate alle ...

Nuova uscita MeBo a Lana - sarà transitabile prima di Pasqua : BOLZANO . Entro fine maggio sarà completata, ma sarà transitabile già a partire dai prossimi giorni la Nuova uscita dalla superstrada Merano-Bolzano a Lana. L'assessore provinciale alle infrastrutture ...

Pasqua : storia - tradizione e ricetta della pastiera secondo il bar “Gambrinus” - il più amato di Napoli : La pastiera è il dolce tipico della tradizione Pasquale, dal gusto eccelso, richiestissimo, secondo solo alla sfogliatella. E’ apprezzata in tutto il mondo, ormai la spediamo in tutta Italia e oltre. Soprattutto a Napoli, la pastiera è diventato un dolce che si fa tutto l’anno, viste le numerose richieste. Un noto bar affacciato su piazza del Plebiscito, il Gambrinus, è famosissimo per la sua pasticceria, dove si può apprezzare una ...

Pasqua : pediatra - dal cioccolato al pic nic il decalogo per bimbi in salute : Uova di cioccolato, salame, agnello e dolci tipici. Ma anche gite, pic nic che coincidono con il cambio di stagione. Le vacanze di Pasqua, anche per i bambini, sono a rischio di esagerazioni alimentari e di errori nelle prime esposizioni al sole primaverile. “In questo periodo raccomandiamo sempre ai genitori di fare molta attenzione all’alimentazione. Nei cibi, infatti, possono nascondersi agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o ...