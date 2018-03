Pasqua | Roma sorvegliata speciale | più pattuglie Polfer nelle stazioni e sui treni

Corale Polifonica Città di Anzio si esibisce Concerto di Pasqua a Roma : ... tutt'oggi spesso in programmazione: un "corpus" musicale unico al mondo che oggi è possibile vedere in streaming attraverso il portale www.musicalia.tv. CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Terroristo : massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta Video : La foto di #Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo [Video] è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella citta' di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza

Roma - centro blindato per Pasqua : 'Stop all'ingresso dei tir' : Una green zone nel cuore di Roma dal Colosseo al Vaticano in cui per quasi cinque giorni 'per fondati e concreti motivi di ordine pubblico' non si potrà manifestare e non sarà ammessa la circolazione ...

Roma : Pasqua al Museo Explora 2018 - eventi per bambini e famiglie : Dal 29 al 31 marzo e nei giorni del 1° e 3 aprile ad Explora, il Museo dei bambini di Roma, in programma tante attività per trascorrere insieme la Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus. Dedicati alla natura e ai suoi colori, i laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un’esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza e ...

Roma - rientrato allarme terrorismo. Per Pasqua green zone di sicurezza - : Il cittadino tunisino oggetto della segnalazione anonima del 25 marzo "non è pericolo concreto e attuale", dice la Questura. Da giovedì a Pasquetta vietate manifestazioni e traffico di mezzi pesanti ...

Pasqua - a Roma giovedì scatta Green Zone : 13.25 In vigore da giovedì il dispositivo di sicurezza a Roma,in occasione delle festività Pasquali. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "Green Zone" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia ...

'Massima allerta' a Roma per Pasqua - green zone e stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Roma - allerta per la rete Isis : vigilanza rafforzata per Pasqua : Il tavolo tecnico è previsto per questa mattina in Questura. Misure straordinarie in vista della Pasqua. Ma intanto il warning, dopo la segnalazione trasmessa dalla Farnesina su possibili attentati ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba ...