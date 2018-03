meteoweb.eu

: #Pasqua, la dieta mediterranea mantiene geneticamente giovani, ecco come #DietaMediterranea - umbriajournal_ : #Pasqua, la dieta mediterranea mantiene geneticamente giovani, ecco come #DietaMediterranea -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Non è una novità che lafaccia bene alla salute. Il suo giusto mix di verdura, frutta, carboidrati e proteine la rende un regime alimentare sano ed equilibrato consigliato a qualsiasi età e potrebbe essere ancora più utile tenerlo a mente anche a. Sono noti in tutto il mondo i suoi benefici a livello cardiaco, ma oggi, alcuni ricercatori dell’Università di Exeter, come ha riportato la BBC, hanno fatto una importante scoperta a livello genetico: larallenta l’invecchiamento del DNA. E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sull’alimentazione a. Per circa 10 anni i ricercatori guidati dal dottor David Llewelly hanno monitorato lo stato di salute di circa 5.000 persone concludendo che chi segue la famosaaiuta il proprio DNA a restare giovane e sano. La scoperta è arrivata osservando i telomeri, ossia i ...