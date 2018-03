Pasqua | italiani preferiscono pranzo in casa | il 35% al ristorante

Pasqua - tra agnelli e dolci gli italiani spenderanno un miliardo di euro : Pasqua si avvicina e per questa festività gli italiani spenderanno circa 1,1 miliardi di euro, tra dolci, bevande e alimenti vari. Questa la cifra 'monstre' che verrà spesa nel...

Pasqua - Coldiretti : carne di agnello per 4 italiani su 10 : L’alimento più rappresentativo della tradizione Pasquale per la maggioranza degli italiani resta la carne d’agnello che viene servita quest’anno in 4 tavole su 10 nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi (45%). E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Pasqua secondo la quale inoltre più di 1/3 dei consumatori ha scelto di acquistarla direttamente dal pastore. Una decisione – sottolinea la Coldiretti – ...

Pasqua - vacanza per 10 mln di italiani : 15.26 Saranno 10 milioni e 156 mila gli italiani che si muoveranno durante il periodo delle festività Pasquali, facendo registrare un +2,4% rispetto alla Pasqua 2017. Lo rileva Federalberghi. Il giro di affari complessivo sarà pari a circa 3,58 miliardi di euro,con un incremento del 7,2% rispetto ai 3,34 mld dello scorso anno. Il 90,6% resterà in Italia (92,8% nel 2017),mentre l'8,4% sceglierà l'estero. Le mete italiane saranno le località ...

Vacanze a Pasqua e nei ponti - ecco i comportamenti degli italiani : Roma, 28 mar. , askanews, Crescono le prenotazioni dei viaggi organizzati a Pasqua di circa il 10% sul 2017, con l'Italia che vince per i soggiorni in montagna e Vacanze benessere. Le mete estere ...

Pasqua 2018 - Federalberghi : 10 milioni di italiani in vacanza : “I risultati che abbiamo sotto gli occhi sono rassicuranti: anche per le festività della Pasqua il movimento degli italiani conferma il trend di crescita rilevato sin dall’inizio dell’anno e, più recentemente, in riferimento alle settimane bianche”. Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha commentato gli esiti dell’indagine sulle vacanze Pasquali degli italiani, realizzata con il supporto dell’istituto ACS Marketing Solutions. Secondo ...

Pasqua - in vacanza 10 milioni di italiani : Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località d'arte, il mare, la montagna, a seguire i laghi e le località termali

I migliori spumanti italiani per brindare a Pasqua : Dal vulcano alla tavola La prima sorpresa è il nuovo Metodo Classico Brut di Cottanera. Un Nerello Mescalese che nasce a 750 metri slm. alle pendici dell’Etna. Un terroir unico e straordinario, fonte di ispirazione per provare a tracciare nuove strade e disegnare nuovi orizzonti. La cantina di Castiglione di Sicilia ha coltivato quindi per lungo tempo il sogno di questo spumante. Un sogno che oggi si realizza con una bottiglia davvero ...

Pasqua - Coldiretti : 300mila italiani a tavola in agriturismo : Oltre trecentomila italiani a tavola in agriturismo per la Pasqua. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti su dalla quale si evidenzia come sia sempre forte la ricerca della tranquillità in campagna lontano dai ritmi e dal rumore della città. I circa 23mila agriturismi presenti nella Penisola svolgono anche un’importante funzione di traino per le economie locali, come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di ...

La Pasqua 2018 è tricolore : gli italiani scelgono le bellezze turistiche di casa propria per la Settimana Santa : eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, rende note le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori per Pasqua 2018. Quest’anno Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall’Italia per la Settimana Santa. Da sottolineare nei primi cinque posti del ranking la crescita di popolarità delle destinazioni italiane con Milano al primo posto nella classifica delle mete ...

Pasqua 2018 : capitali europee e città del Bel Paese le destinazioni preferite dagli italiani : Il weekend di Pasqua e l’arrivo della primavera da sempre rappresentano per gli italiani l’occasione per concedersi una vacanza: secondo le analisi del motore di ricerca momondo, sono le principali capitali europee e le città dello Stivale le preferite dai viaggiatori tricolore in partenza quest’anno. Inoltre, per capire come sono cambiati negli ultimi anni i trend di viaggio per questo speciale periodo, momondo ha confrontato i dati del ...