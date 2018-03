Pasqua | Coldiretti | carne di agnello per 4 italiani su 10

Coldiretti : la Pasqua spinge l’alimentare : La crescita del 6,2% del fatturato alimentare rispetto allo scorso anno è spinta dalle previsioni positive sulle tavole degli italiani a Pasqua. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti su dati Istat a gennaio in relazione ai risultati dell’industria alimentare che devono trasferirsi nelle aziende agricole dove in molti comparti le remunerazioni non coprono neanche i costi di produzione, mentre a livello di consumi al dettaglio il cibo – ...

Pasqua - Coldiretti : 300mila italiani a tavola in agriturismo : Oltre trecentomila italiani a tavola in agriturismo per la Pasqua. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti su dalla quale si evidenzia come sia sempre forte la ricerca della tranquillità in campagna lontano dai ritmi e dal rumore della città. I circa 23mila agriturismi presenti nella Penisola svolgono anche un’importante funzione di traino per le economie locali, come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di ...

Pasqua - Coldiretti : “Nella Settimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

Terremoto : Coldiretti - scuote ripresa turismo a Pasqua : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Le nuove scosse colpiscono alla vigilia della festività di Pasqua le zone del Terremoto dove molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento alla scossa di magnitudo 3.0 che e’ stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e ...