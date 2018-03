Pasqua | Cia | l’effetto maltempo spinge le famiglie verso gli agriturismi

Pasqua e Pasquetta - i sindacati : “Sciopero contro le aperture delle attività commerciali” : Come un anno fa ci saranno proteste e scioperi contro le aperture delle attività commerciali nei giorni di festa. Pasqua e Pasquetta senza shopping in almeno tre regioni. I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale” delle feste. E per questo anche quest’anno, con diverse iniziative decise a livello regionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano uno ...

Dolce Pasqua in Val Pusteria : primavera e piste da sci - caccia alle uova - escursioni e relax nella natura : I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val ...

Pasqua e pasquetta 2018 : caccia all’uovo del drago al Castello di Gropparello (PC) : Ma quali conigli Pasquali! In un luogo magico e antico come il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, tra le favolose Gole del Vezzeno, le tradizionali uova arrivano con i draghi, creature mitiche che condividono lo spazio aereo dell’immaginazione intorno e dentro al maniero con folletti, principesse, maghi, orchi e cavalieri. I più coraggiosi ma anche i più diffidenti avranno la possibilità di toccare con mano l’avventura e le ...

Cine Sony - Pasqua con una prima visione assoluta ed una programmazione speciale : Per la giornata di Pasqua, Cine Sony, il canale di Sony Pictures Television Networks dedicato al mondo del Cinema, offre una prima visione assoluta per l'Italia ed una programmazione speciale.

Pasqua - Venerdì Santo a Cascia : misticismo - devozione e tradizione : La città di Cascia dal 1300 ogni Venerdì Santo rievoca la Passione di Cristo con la Processione del Cristo Morto. La processione più suggestiva dell’Umbria. Un’atmosfera unica fa rivivere tempi ormai passati e dimostra quanto ancora oggi possa essere coinvolgente la Fede. Chiunque abbia visto e vissuto la Processione non riesce a dimenticare il suono dello scrosciare delle catene, avvolto da un mistico silenzio. Pesanti catene legate alle ...

Ruggero Pasquarelli : quella faccia Disney scartata da X-Factor così popolare sui social : Ruggero è entrato giovanissimo nel mondo dello spettacolo. ' Sin da bambino mi è sempre piaciuto molto cantare, e siccome ero timidissimo i miei genitori mi hanno mandato in una scuola di recitazione ...

Caccia alle uova di Pasqua e altre mete per famiglie : ... Suddivisi, poi, per fasce di età saranno coinvolti in numerose attività con gli animatori e potranno assistere a diversi spettacoli e giocare nelle numerose aree ludiche a loro disposizione , età: ...

Roma - allerta terrorismo a Pasqua dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Seganalazione all'ambasciata italiana a Tunisi: Atef Mathlouthi, ritenuto appartenente al Daesh, potrebbe compiere attentati nel centro della Capitale

Pasqua - Consorzio dell’agnello sardo : occhi all’etichetta - arrivano da Grecia e Romania : A pochi giorni da Pasqua arriva l’appello del Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp: ”Leggete attentamente l’etichetta perché la metà degli agnelli presenti sulle tavole degli Italiani per le festività Pasquali provengono dall’estero”, secondo gli studi del Contas (Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna IGP) sulle stime dei consumi previsti per la Pasqua 2018. La maggior parte degli ...

TERNI - Pasqua ALL'ACCIAIERIA E ALL'ALCANTARA : TERNI Con la celebrazione della Domenica delle Palme del 25 marzo, che il vescovo Giuseppe Piemontese, presiederà nella Cattedrale di TERNI alle ore 10.30 con il rito della benedizione dei rami d'...

Pasqua - Trenitalia : corse straordinarie Frecciabianca sulla direttrice adriatica : In occasione delle festività Pasquali, e per venire incontro alla forte domanda di mobilità, Trenitalia ha organizzato due coppie di Frecciabianca straordinari che nelle giornate del 29 marzo e 3 aprile viaggeranno lungo la direttrice adriatica Milano/Torino – Lecce. Giovedì 29 marzo due treni straordinari partiranno da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale diretti a Lecce. Il primo, Frecciabianca 30255, in partenza dal capoluogo ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - ecco il tempo che ci aspetta. Gli esperti - che finora non si erano pronunciati - emanano un primo bollettino : È la domanda ridondante di questo periodo: “A Pasqua e Pasquetta sarà bel tempo?”. In milioni in tutta Italia si stanno chiedendo cosa fare nei giorni del 1 e 2 aprile, ma nessuno almeno finora, ha saputo rispondere a queste annose domande. Ora, grazie ai potenti mezzi tecnologici, è possibile prevedere il Meteo fino a qualche settimana d’anticipo e l’equipe de ilMeteo.it non ha dubbi: sarà una weekend caldo. Prende sempre più piede, ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato in lacrime sui social Video : Il trono di #Nicolò Brigante continua ad aggiungere pezzi mancanti al proprio puzzle ed è quello che sta accadendo nelle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne [Video]. L'ultima registrazione, avvenuta proprio ieri pomeriggio 19 marzo, vede la corteggiatrice Marta Pasqualato molto amareggiata, per quale motivo? Scopriamo i nuovi particolari sugli sviluppi di quanto è accaduto in puntata. Uomini e Donne anticipazioni: Marta in ...