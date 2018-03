Pasqua | Autovie Venete | traffico sostenuto già da oggi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Festivitàli in arrivo e in arrivo anche l’incremento delsulla rete autostradale. I transiti si presentano sostenuti già da, mercoledì 28 marzo, sia in A57 Tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni, sia in A4, Venezia ‘ Trieste, sempre in entrambe le direzioni. Viabilità da bollino giallo quindi, che si riproporrà anche domani, giovedì 29 e pure venerdì 30 marzo, lungo la A57, in entrambe le direzioni e in A4, sempre in entrambe le direzioni, con possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Vigilia di(sabato 31 marzo) all’insegna diin A4, direzione Trieste, mentre la domenica di(1 aprile) sarà decisamente tranquilla. Possibili code e qualche rallentamento potranno verificarsi lunedì 2 aprile festività di ‘Pasquetta” ...