Pasqua | Autovie Venete | traffico sostenuto già da oggi 2

(Di mercoledì 28 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – I mezzi pesanti non potranno circolare: venerdì 30 marzo, dalle 14,00 alle 22,00, sabato 31 marzo dalle ore 9,00 alle 16,00, domenica 1 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00, lunedì 2 aprile dalle ore 9,00 alle 22,00 e martedì 3 aprile dalle ore 9,00 alle 14,00., quest’anno, porta una novità per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade slovene: con il 1 aprile in Slovenia, per i veicoli pesanti che superano le 3 tonnellate e mezzo, cambiano le modalità di pagamento del pedaggio. Contante, carte di pagamento e carte Dars andranno infatti in pensione e i mezzi pesanti usufruiranno del sistema ‘free flow” ossia ‘flusso libero ‘ cioè senza barriere. Non più stop ai caselli, dunque, ma un viaggio più veloce, comodo e sicuro. L’autostrada slovena nei 618 chilometri di lunghezza è stata ...