Pasqua | Autovie Venete | traffico sostenuto già da oggi 2

Pasqua : Autovie Venete - traffico sostenuto già da oggi : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Festività Pasquali in arrivo e in arrivo anche l’incremento del traffico sulla rete autostradale. I transiti si presentano sostenuti già da oggi, mercoledì 28 marzo, sia in A57 Tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni, sia in A4, Venezia ‘ Trieste, sempre in entrambe le direzioni. Viabilità da bollino giallo quindi, che si riproporrà anche domani, giovedì 29 e pure venerdì 30 marzo, lungo ...