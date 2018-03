Pasqua | AIDAA | in viaggio 700 000 famiglie con animali

meteoweb.eu

: ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE: PASQUA. SULLE TAVOLE ITALIANE 7.000 TONNELLATE DI ... - tereziafogarasi : ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE: PASQUA. SULLE TAVOLE ITALIANE 7.000 TONNELLATE DI ... - zazoomnews : Pasqua AIDAA: sulle tavole italiane 7mila tonnellate di agnello - #Pasqua #AIDAA: #sulle #tavole - bymetta : RT @amoanimali1: Pasqua 2018, un milione di agnelli pronti alla macellazione: la denuncia dell'AIDAA -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Inizia domani sera (giovedì) l’esodo per il mini ponte di: in particolare – spiega in una nota l’associazionesta– si stima che saranno circa 7 milioni gli italiani che si muoveranno per il fine settimanale, tra loro anche settecentomilacon i cani e gatti al seguito. Di queste oltre la metà preferisce come meta il mare, mentre le altreandranno in vacanza con cani e gatti in montagna, e negli agriturismo. Per quanto riguarda gli alberghi, il 60% ammettedomestici. Le regioni piu gettonate per le vacanzeli con i quattro zampe sono Liguria, Romagna, Toscana e Valle d’Aosta. Fonte: movimento del turismo dellecon“ L'articolo: in700.000consembra essere il primo su Meteo Web.