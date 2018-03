Pasqua | a Venezia occupato 85% camere negli hotel | 2

sportfair

: RT @veneziatoday: #Pasqua non porta il tutto esaurito negli alberghi di #Venezia: 'Colpa del terrorismo e della neve in montagna' https://t… - marghera13 : RT @veneziatoday: #Pasqua non porta il tutto esaurito negli alberghi di #Venezia: 'Colpa del terrorismo e della neve in montagna' https://t… - veneziatoday : Meteo in peggioramento, arriva la pioggia: a Pasqua cielo nuvoloso e qualche rovescio -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) AdnKronos, 'Ad incidere sono tensioni internazionali, la politica americana nei confronti della Russia. La situazione economico italiana non ancora chiarita, il Def non approvato. Sappiamo che la tensione internazionale, per quanto riguarda i temi legati al ...