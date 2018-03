Partecipate | il “ministro” dell’Economia M5s | “Nomine siano fatte in trasparenza Governo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Le nomine dellapubblichein”. E soprattutto: “Undimissionario, la cui maggioranza politica è stata così pesantemente ridimensionata dagli elettori, non può decidere da solo”. Il ministro M5s in pectore dell’Economia Andrea Roventini sul Blog delle Stelle ha affrontato la questione delle prossime assegnazioni di incarichi, partendo dal presupposto, ha scritto, che “una società sana premia il merito, rimuove le disuguaglianze, punisce i disonesti ed investe sui propri talenti, sull’istruzione e sull’innovazione”. L’articolo è stato rilanciato dal deputato Stefano Buffagni, uno dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: “Competenza e meritocrazia sono fondamentali per garantire il rinascimento industriale del nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle è la ...