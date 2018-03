Parlamento | via a commissioni speciali per Def e altri provvedimenti urgenti in attesa

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Parlamento : Di Maio alla Camera - al via assemblea : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – E’ arrivato alla Camera, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, Luigi Di Maio, accompagnato dai fedelissimi che erano con lui al vertice che si è tenuto questa mattina all’hotel Forum con Beppe Grillo. Poco prima di Di Maio, ha varcato la soglia del Palazzo dei gruppi anche Alessandro Di Battista, che, ripreso dalle telecamere e chiamato a gran voce dai cronisti per una domanda, ha risposto ...

Via libera da Kiev all'arresto di Nadia Savchenko : "Voleva far esplodere il Parlamento" : Da eroina nazionale a nemico pubblico. La top gun ucraina Nadia Savchenko rischia di finire di nuovo dietro le sbarre. Stavolta, però, nelle patrie galere di Kiev. Stamane, infatti, la Commissione ...

Preoccupazione dentro M5S - rinviata l'assemblea congiunta degli eletti in Parlamento : La prima assemblea congiunta degli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento, convocata per oggi alle 13 a Montecitorio, è stata rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione.La riunione era convocata per sancire la candidatura alla Presidenza della Camera di Roberto Fico, ma la situazione è quantomai fluida e si è scelto per un rinvio. Il centrodestra ha chiesto un incontro congiunto di tutte le ...

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

TELEFONATA SALVINI-DI MAIO/ “Governo con M5s? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l’iniziativa. “Fino ad ora non c’e’ stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero’ a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero’ anche Martina e Grasso”, ha detto Matteo ...

Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oggi all’assemblea degli eletti azzurri, Berlusconi ha delineato uno schema che poco combacia con quello di Salvini. Se per il leader leghista “tutto fuorchè il Pd”, il Cavaliere continua a guardare ai dem come un interlocutore privilegiato. Certo Salvini, almeno per il momento, assicura di muoversi in concerto con la coalizione e ha risposto un secco “no” alla domanda se veda possibile un patto ...

EMA - Commissione Ambiente EuroParlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del ...

EMA - Commissione Ambiente EuroParlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Ema : missione EuroParlamento in viaggio per Amsterdam - decisiva per il voto : E’ partita questa mattina per Amsterdam la missione della Commissione Envi del Parlamento europeo, che dovrà valutare l’adeguatezza delle soluzioni fornite dal Governo dell’Aja per ospitare l’Ema, prossima a trasferirsi da Londra per via della Brexit. La delegazione, guidata da Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), relatore sulla proposta di Regolamento che assegna la nuova sede ad Amsterdam, è partita dalla stazione di ...

Agenzia del farmaco - via libera del Parlamento europeo alla missione ad Amsterdam. Milano spera : Gli inviati di Strasburgo verificheranno le condizioni del trasloco della sede dell'Ema da Londra. Milano spera di poter rientrare in gioco in caso di conferma dei ritardi nella consegna. La missione si svolgerà il 22 febbraio prossimo