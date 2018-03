Parlamento : Martina - presenza Pd è questione democratica(2) : (AdnKronos) – “Siamo il secondo partito del Parlamento e -aggiunge Martina- rappresentiamo milioni di elettori che non hanno votato destra e Cinque stelle. La nostra funzione non può essere svilita né la nostra presenza in questi organi fondamentali parlamentari può essere condizionata da contropartite di altri e su altre responsabilità”. L'articolo Parlamento: Martina, presenza Pd è questione democratica(2) sembra essere il ...

Parlamento : Di Maio - sentito Martina e Salvini - soluzione si trova : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Ho sentito più volte sia Matteo Salvini che Maurizio Martina in questi giorni, con loro continueremo a parlare. Una soluzione la troveremo. Nella giornata di oggi vi chiedo di stare sempre pronti, potremmo doverci riunire più volte. Potremmo dover cambiare il nostro modo di votare, non credo nella giornata di oggi, ma vediamo”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso della riunione di oggi con i ...

Parlamento : Martina - groviglio colpa di tatticismi M5S e centrodestra : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “La riunione di ieri sera ha confermato ciò che avevamo già previsto: ci troviamo in una fase di impasse determinata dal centrodestra e dal M5S. Il metodo di lavoro che hanno condotto fin qui è chiaramente insufficiente vista la delicatezza di questo passaggio”. Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, durante l’assemblea dei gruppi. “Hanno deciso -aggiunge- di giocare ...

Parlamento : Martina - Pd andrà a incontro capigruppo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Questa sera avremo un ulteriore appuntamento per impostare un lavoro utile, io spero con un nuovo metodo. Noi ci andremo. Capiremo se c’è volontà di costruire un passo in avanti oppure no. Decideremo sulla base degli elementi che avremo come operare”. Lo ha detto Maurizio Martina alla riunione dei parlamentari dem sull’incontro stasera di tutti i rappresentanti delle forze politiche sul ...

Parlamento : Martina - presidenze vanno slegate da governo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro a tutti, per le responsabilità che dovremmo prenderci, per il lavoro che dovremo fare, in una legislatura molto delicata dopo il voto del 4 marzo”. Maurizio Martina ha salutato così i parlamentari dem riuniti a Montecitorio. Sulla questione presidenze, il reggente ha riferito che “nei colloqui e nei confronti che abbiamo avuto sulle presidenze di Camera e Senato abbiamo sempre ...

Parlamento : Martina - centrodestra-M5S cambino metodo - coinvolgere tutti : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “cambino metodo e coinvolgano davvero tutti. L’importante è non riproporre scelte precostituite e ragionare davvero di profili di garanzia. Finora lo schema che hanno usato sia centrodestra che Cinque stelle non ha dato uno sbocco utile e speriamo abbiano capito di avere sbagliato. Le massime cariche istituzionali devono essere patrimonio di tutti”. Lo ha detto il segretario reggente del ...

Parlamento : Martina - su presidenze principio massima condivisione : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il Partito Democratico ribadisce il principio della massima condivisione possibile tra le forze parlamentari per la scelta dei presidenti di Camere e Senato”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un’intervista al Tg3. Sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, che ha affermato che garantirà le opposizioni, Martina ha risposto: “Quando la scelta è ...