Parlamento | ira Pd su M5S pigliatutto | così è ‘guerra totale’

Parlamento : Brunetta - Berlusconi lungimirante : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Il centrodestra unito ha vinto. Bene ha fatto Berlusconi a tenerlo insieme, anche se non era facile perché l’ultima crisi sulla definizione dei presidenti di Camera e Senato ha messo a dura prova l’unità del centrodestra. Berlusconi ancora una volta è stato lungimirante”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a ‘Radio ...

Parlamento : Ronzulli - Berlusconi guarda con lungimiranza a interesse generale : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – ‘La bussola che guida un uomo di Stato non è quella dell’individualismo, ma quella dell’interesse generale. E il presidente Silvio Berlusconi, con la concretezza e la lungimiranza che lo hanno sempre contraddistinto, ha indicato Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato raggiungendo così un triplice obiettivo: ha fatto partire la diciottesima legislatura senza le lacerazioni che ...

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l’accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro. I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

Le donne al Parlamento di Aristofane ispirano la non-scuola del Liceo Classico 'Alighieri' : 3 SPETTACOLI intero 12 euro , ridotto* 7 euro 5 SPETTACOLI intero 20 euro , ridotto* 12 euro ABBONAMENTO 11 SPETTACOLI intero 45 euro , ridotto* 25 euro *under20, universitari e docenti degli ...

[La polemica] Per colpa della legge elettorale più pazza del mondo i grillini cacciati finiranno in Parlamento : Se a qualcosa serviva, la vicenda paradossale degli otto parlamentari cacciato dal Movimento 5 Stelle, doveva essere lo stimolo a una ulteriore riflessione sulla legge più pazza del mondo: ci sono - infatti - otto candidati che si sono spontaneamente dimessi, che hanno lasciato il loro movimento, ma che non potranno essere , ovviamente, depennati dalle liste perché le candidature ...

LETTERA/ Popolo della Famiglia - dal Family day al Parlamento : grazie a due 'miracoli' : Al voto del 4 marzo sulle schede elettorali ci sarà il simbolo del Popolo della Famiglia. Pronto a difendere vita, Famiglia e libertà di educazione.