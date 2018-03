Parigi marcia contro l' antisemitismo | cacciata Le Pen

Parigi - Le Pen costretta a lasciare la marcia contro l'antisemitismo : Investita da bordate di fischi e da grida di disapprovazione, anche Marine Le Pen, come Jean-Luc Melenchon, è stata costretta a lasciare la marcia Bianca, a Parigi , contro l'antisemitismo in memoria di Mireille Knoll. "Sia all'estrema destra sia all'estrema sinistra c'è una forte concentrazione di antisemiti", aveva detto Francis Kalifat, presidente del Crif, il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche.

Parigi - Femen alla Marcia contro la procreazione assistita : “Sperma e carità cristiana per le lesbiche” : Clèment Lanot, video reporter freelance, stava filmando a Parigi la “Marche pour la vie” (Marcia per la vita), indetta per protestare contro la procreazione medicalmente assistita (PMA) e l’eutanasia, bruscamente interrotta dall’irruzione di alcune militanti Femen. Le attiviste, rigorosamente a seno nudo e con dei secchi in mano, hanno invocato “carità cristiana per le lesbiche“, chiedendo ai presenti “donazioni di ...