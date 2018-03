Parco Nazionale della Sila | seconda e ultima fase della candidatura a Patrimonio Mondiale

Parco Nazionale dell’Aspromonte : primavera sugli sci a Gambarie : Gambarie sugli sci anche a primavera! Le nevicate degli ultimi giorni hanno reso praticabili le piste da sci della nota località turistica del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sabato e domenica quindo sci e slittini in spalla e divertimento assicurato! Il Comune di Santo Stefano (RC) avvisa gli utenti che domani sabato 24 marzo e domenica 25 marzo 2018 si potrà sciare sulla pista azzurra e sulla pista sud. Ancora incerta l’apertura ...

Patto tra Parco Nazionale del Pollino e Comune di Orsomarso per la valorizzazione delle risorse culturali : Abbiamo fatto nostre le ricerche e i documenti elaborati dagli studiosi locali, Giovanni Russo e Pietro Rotondaro, stimolando e collaborando con il mondo accademico, per dare la giusta importanza e ...

“Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile” : nel Parco dell’Aspromonte la seconda tappa che precede il Convegno Nazionale Federparchi : Sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare, il 22 e 23 Marzo prossimi, la seconda tappa di “avvicinamento” al Congresso Nazionale di Federparchi che si svolgerà a Roma nel mese di Ottobre. Il tema, su cui si confronteranno personalità istituzionali provenienti da tutta l’Italia, autorità accademiche e del mondo delle professioni, è estremante attuale: “Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile”. Il Convegno è organizzato dal Parco ...

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si candida all’UNESCO Global Geoparks : Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si candida all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO). Lo hanno annunciato stamattina a Reggio Calabria il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, Chiara Parisi Responsabile della Comunicazione, Sabrina Santagati Responsabile Ufficio GeoParco. Gli Unesco Global ...

Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania - tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

PAT - MUSE * Tanzania : inauguraTO il Centro visitatori Parco Nazionale Monti Udzungwa - Presenti l'assessora Ferrari E il direttore Lanzinger ... : ... un terzo del Trentino " dove la Provincia autonoma di Trento, con l'assessora alla cooperazione internazionale Sara Ferrari, e il MUSE-MUSEo della scienza di Trento, con il suo direttore Michele ...

Sleddog - corsa con cani da slitta nel Parco Nazionale della Sila : Il divertimento, assicurano gli organizzatori, sarà garantito a grandi e piccini, grazie all'animazione prevista per domenica che intratterrà i più piccoli con spettacoli ed altre attività sulla neve.

L’eccezionale svernamento della Cicogna nera nel Parco Nazionale della Sila [FOTO] : 1/8 ...

Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel Parco Nazionale - genitori arrestati : Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel parco nazionale, genitori arrestati I piccoli di 11, 13 e 14 anni costretti a vivere senza acqua ed elettricità e tra cumuli di rifiuti e feci.Continua a leggere I piccoli di 11, 13 e 14 anni costretti a vivere senza acqua ed elettricità e tra […] L'articolo Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel parco nazionale, genitori arrestati è su NewsGo.

il Parco NAIGAE - boom del turismo ambientale : il Parco Nazionale dell’Aspromonte ospiterà il Meeting nazionale delle Guide : “Aspromonte per quattro giorni capitale del turismo ambientale. Sarà il Parco nazionale dell’Aspromonte ad ospitare il prossimo Meeting nazionale, primaverile, delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Con il Parco c’è stata subito intesa e siamo felici di poter ritornare nei luoghi in cui le Guide mossero i primi passi ben 25 anni fa. Oggi il turismo ambientale in Italia è in crescita, AIGAE è in crescita ed interpreta la giusta formula ...

