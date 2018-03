Parchi giochi giapponesi vuoti e senza tempo

Allarme per il parassita che infesta cortili - giardini e Parchi giochi pubblici : si insinua nel corpo e può raggiungere il cervello : Uno studio dei Centri per il controllo delle malattie degli Stati Uniti ha lanciato l’Allarme: in giardini, cortili e parchi giochi i bambini possono ingerire le microscopiche uova di un parassita che vive nell’intestino di cani e gatti (principalmente randagi) e viene rilasciato nell’ambiente attraverso le loro feci. Una volta ingerite, le uova di Toxocara rilasciano le larve che viaggiano nel corpo, raggiungendo anche il ...