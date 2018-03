Papa Ratzinger è morto | ma è una bufala | ecco chi ci è cascato

“Ratzinger è morto” : la bufala sul Papa emerito si diffonde sul web : “Ratzinger è morto”: la bufala sul Papa emerito si diffonde sul web A parlarne per primo è stato “Roma.it – Il Quotidiano del Lazio” con un tweet che è stato poi rimosso Continua a leggere

Papa Francesco in visita a Ratzinger per gli auguri di Pasqua : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua. Lo rende noto la Santa Sede.

Papa Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Pasqua. L'incontro dopo la lettera censurata di Ratzinger : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.L'incontro tra Bergoglio e Ratzinger arriva a pochi giorni dalla vicenda della lettera, scritta dal Papa emerito a Francesco e finita al centro delle polemiche per il taglio di alcuni passaggi operati da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto ...

Morto Papa Ratzinger - divenne Pontefice nel 2005 - si dimise 5 anni fa - Romait -

La verità sulla lettera di Papa Ratzinger tagliata da Viganò : Un eccesso di scrupolo ha messo nei guai il monsignore inviso ai più , ma non a Papa Francesco, per aver messo in moto una macchina riformatrice

Vaticano - Papa Francesco : Socci svela la vera reazione di Ratzinger alla lettera taroccata : Mons. Dario Viganò , responsabile Vaticano per la comunicazione, si è dimesso per le omissioni relative alla lettera di Benedetto XVI. Problema risolto? Al contrario. Perché dall' inizio della vicenda ...

Lettera di Ratzinger - il Papa accetta le dimissioni di Viganò : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (Spc). Fino alla nomina del nuovo prefetto, la Spc sarà guidata dal...

Lettera di Ratzinger sul Papa - le parti mancanti. Si dimette monsignor Viganò : Il prefetto del dicastero per la Comunicazione, monsignor Viganò, ha presentato le dimissioni a Papa Francesco dopo le polemiche sulla Lettera 'tagliata' di Ratzinger

