"Cifinti, quelli che dicono 'Gesù è risorto, iostato giustificato da Gesù,nella vita nuova ma vivo una vita corrotta'. Questifinti finiranno male". Così ilall'udienza generale, per poi continuare: "Pensiamo, per non andare lontano da casa, ai cosiddetti: questi di cristiano non hanno nulla. Si diconoma portano morte nell'anima e agli altri. Preghiamo per loro". E ancora: "Il corrotto fa finta di essere persona onorevole ma nel cuore c'è putredine".(Di mercoledì 28 marzo 2018)