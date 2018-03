Papa | ' I cristiani mafiosi di cristiano non hanno nulla'

Il Papa : Pregare per i cristiani in Medio Oriente : Dopo l'Angelus di domenica scorsa, il Papa torna a parlare del dramma dei cristiani in Medio Oriente: "Terra martoriata questa, dobbiamo Pregare per questi fratelli che sono in guerra e per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via da quelle terre, sono fratelli nostri". Le condizioni dei cristiani, infatti, sono peggiorate in questi ultimi anni. A partire dalla guerra in Iraq del 2003 e, poi, con le primavere ...