Papa Francesco | “I mafiosi non possono dirsi cristiani Finiranno male”

Papa Francesco : 'Un mafioso non può dirsi cristiano' - : Nell'udienza generale il Santo Padre ha condannato duramente i mafiosi: "Si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri. Siamo tutti peccatori ma chi vive nella corruzione finirà male"...

Papa Francesco : un mafioso di cristiano non può avere nulla : Papa Francesco ha lanciato un nuovo monito contro le mafie, avvertendo che un mafioso di cristiano "non può avere nulla". "Ci sono i cristiani finti", ha detto il Pontefice all'udienza generale, "quelli che dicono Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Gesù sono nella vita nuova ma vivo una vita corrotta'. Questi cristiani finti finiranno male", ha ...

Papa Francesco : "Guai ai cristiani mafiosi : sono finti - finiranno male" : Papa Francesco si scaglia contro i "cristiani mafiosi": "Ci sono i cristiani finti, quelli che dicono Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Gesù sono nella vita nuova ma vivo una vita corrotta. Questi cristiani finti finiranno male"."Tutti siamo peccatori", ha spiegato il Pontefice durante la tradizionale udienza generale del mercoledì, "Ma il corrotto fa finta di vivere una vita nuova. Per non andare lontano pensiamo a casa. Ai ...

Papa Francesco in visita a Ratzinger per gli auguri di Pasqua : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua. Lo rende noto la Santa Sede.

Papa Francesco in visita a Ratzinger : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. E' quanto rende noto la sala stampa della ...

Papa Francesco in visita a Ratzinger : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. E' quanto rende noto la sala stampa della ...

Papa Francesco in visita da Ratzinger per la Pasqua : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. E' quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.

Papa Francesco in visita a Ratzinger : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. E' quanto rende noto la sala stampa della ...

Papa Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Pasqua. L'incontro dopo la lettera censurata di Ratzinger : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.L'incontro tra Bergoglio e Ratzinger arriva a pochi giorni dalla vicenda della lettera, scritta dal Papa emerito a Francesco e finita al centro delle polemiche per il taglio di alcuni passaggi operati da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto ...

KEMEROVO - INCENDIO CENTRO COMMERCIALE RUSSIA/ Siberia - strage di bambini : il cordoglio di Papa Francesco : RUSSIA, INCENDIO in CENTRO COMMERCIALE Siberia. Ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Papa Francesco : 'Grazie alla polizia che garantisce la sicurezza a milioni di pellegrini' : 'Il Vaticano - ha aggiunto il Papa - è meta non solo di cristiani provenienti da ogni parte del mondo, ma anche di Rappresentanti delle diverse religioni, di Responsabili degli Stati e di alte ...

Papa/ Parole usate come armi : Francesco dice no - con un occhio a Viganò… - : Nell'omelia di ieri PAPA Francesco ha rivolto Parole durissime ai calunniatori e a chi manipola la realtà. Sullo sfondo la vicenda di mons. Viganò.

Papa/ Parole usate come armi : Francesco dice no (con un occhio a Viganò…) : Nell'omelia di ieri PAPA Francesco ha rivolto Parole durissime ai calunniatori e a chi manipola la realtà. Sullo sfondo ancora la vicenda di mons. Dario Viganò. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:08:00 GMT)VIGANO' DIMESSO/ Per la censura a Ratzinger, ma Francesco ha un altro obiettivo..., di N. BertiPASQUA/ La volpe e il mistero di un pugno di giornate "sante", di M. Pozza

Papa Francesco : 'Messi a tacere e manipolati - giovani gridate!' : 'Cari giovani, sta a voi la decisione', 'se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace' 'vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi ...