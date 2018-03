Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati | lei in vacanza con un altro

Paolo Ruffini/ La rottura con Diana Del Bufalo e il ritorno a teatro con “Up&Down” (Maurizio Costanzo Show) : Paolo Ruffini sarà ospite del "Maurizio Costanzo Show" nella puntata di oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5. Il conduttore è a teatro con lo spettacolo "Up&Down".(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:05:00 GMT)

“Up & Down” - Paolo Ruffini a teatro insieme a una compagnia di attori con la sindrome di Down : Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente: “Up & Down”, spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. L’attore, reduce dall’esperienza del documentario “Resilienza”, ha specificato subito che fra lui e gli altri attori sul palco non c’è nessuna differenza: “Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un ...

“Up & Down” - Paolo Ruffini a teatro insieme a una compagnia di attori con la sindrome di Down : Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente: “Up & Down”, spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. L’attore, reduce dall’esperienza del documentario “Resilienza”, ha specificato subito che fra lui e gli altri attori sul palco non c’è nessuna differenza: “Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un ...

A casa di Paolo Ruffini : Vi siete mai chiesti com’e` la casa di un personaggio famoso? Gli arredi, lo stile, il gusto. E com’e` un vip nell’intimita` di casa sua? Magari mentre cucina o gioca con il suo cane. La nuova rubrica AcasaDi risponde proprio a questa curiosita`. Ci intrufoliamo dentro le case di conduttori televisivi, attrici, cantanti e sportivi per farveli conoscere sotto una nuova veste, piu` casalinga e informale. Sbirciamo in tutte le stanze, dal salotto ...

Paolo Ruffini e la “speciale” compagnia dei Mayor Von Frinzius il 19 marzo al Sistina con “Up & Down” : Paolo Ruffini ha presentato alla stampa UP&Down, il nuovo spettacolo teatrale che porta in scena con cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico. Una vera e propria esperienza, in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano: comicità e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta della bellezza che risiede nella diversità. UP&Down debutterà il 19 marzo al Teatro Sistina di Roma – in occasione della ...

Diana Del Bufalo e la storia con Paolo Ruffini : tornerà in Che Dio Ci Aiuti? Video : Sta aumentando l'attesa dei milioni di telespettatori italiani per il ritorno [Video] della quinta stagione della longeva serie televisiva #che dio ci aiuti, che vede come protagonista l'attore foggiano Gianmarco Saurino. Bisogna sottolineare che la notizia principale si concentra sul fatto che sembra scontata l'assenza dell'attrice Diana Del Bufalo. Si può parlare di una rivoluzione all'interno della serie Che Dio Ci Aiuti firmata Lux Vide: non ...

Diana Del Bufalo e la storia con Paolo Ruffini : tornerà in Che Dio Ci Aiuti? : Sta aumentando l'attesa dei milioni di telespettatori italiani per il ritorno della quinta stagione della longeva serie televisiva Che Dio Ci Aiuti, che vede come protagonista l'attore foggiano Gianmarco Saurino. Bisogna sottolineare che la notizia principale si concentra sul fatto che sembra scontata l'assenza dell'attrice Diana Del Bufalo. Si può parlare di una rivoluzione all'interno della serie Che Dio Ci Aiuti firmata Lux Vide: non è sicura ...

Diana Del Bufalo lascia Che Dio ci aiuti ed è sempre più innamorata di Paolo Ruffini : Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici e oggi attrice di successo (è al cinema con il film Puoi baciare lo sposo), si racconta al settimanale Gente. Diana Del Bufalo: “Paolo Ruffini? Per fortuna ci siamo ritrovati, viviamo in città diverse” Prosegue la storia d’amore con il collega Paolo Ruffini, al suo fianco da tre […] L'articolo Diana Del Bufalo lascia Che Dio ci aiuti ed è sempre più innamorata di Paolo Ruffini ...

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini/ Video - l'ex allieva di Amici torna in studio e lo show è servito! : Diana Del Bufalo è stata ospite di Maria De Filippi nella nuova puntata di Amici 17. Paolo Ruffini l'ha poi raggiunta in studio, dando il via ad un vero show!(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:58:00 GMT)

Colorado – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Con Paolo Ruffini - Federica Nargi. : Colorado è tornato al giovedì nella prima serata di Italia1, con la 19° edizione. Ha ritrovato Paolo Ruffini alla conduzione dopo qualche anno di assenza e accanto a lui la ex velina e compagna del calciatore Matri, ossia Federica Nargi. Ascolti in risalita ripetto alle ultime edizioni, lontani però dai fasti della precedente era Ruffini. […] L'articolo Colorado – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Con Paolo Ruffini, Federica ...

Colorado – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Con Paolo Ruffini - Federica Nargi. : Colorado è tornato al giovedì nella prima serata di Italia1, con la 19° edizione. Ha ritrovato Paolo Ruffini alla conduzione dopo qualche anno di assenza e accanto a lui la ex velina e compagna del calciatore Matri, ossia Federica Nargi. Ascolti in risalita ripetto alle ultime edizioni, lontani però dai fasti della precedente era Ruffini. […] L'articolo Colorado – Decima e ultima puntata del 4 gennaio 2018 – Con Paolo Ruffini, Federica ...