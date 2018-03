Panico in strada | ladro ruba un' auto con a bordo una bimba

Forte scossa di terremoto in Tunisia - Panico e gente in strada a Tunisi [MAPPE e DATI] : 1/8 ...

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel Panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

“Sta crollando tutto - aiuto!”. Tremendo terremoto di 6.4 : la situazione. Edifici distrutti e persone in strada - è Panico totale : Il mondo continua a tremare e il picco raggiunto poco fa è stato devastante. In Taiwan un terremoto di magnitudo 6,4 ha avuto come epicentro il mare al largo della costa a 21 chilometri a nordest di Hualien (a 98 chilometri dalla costa). La scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Un hotel è crollato a Hua-Lien. Dalle prime immagini che circolano sui social media l’hotel colpito dal terremoto è crollato solo da un lato, ...

Panico a Napoli : parcheggiatore spara in strada - 3 feriti nella fuga : Momenti di Panico tra i passanti, nel pomeriggio di ieri, nella zona a ridosso di Piazza Cavour, dove era stata segnalata una persona armata che sparava in strada. La segnalazione, giunta al 113, ha ...