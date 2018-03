Pallavolo maschile | a 54 anni torna in campo in A2

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Forse invidioso del record di longevità battuto poche settimane fa da Andrea Masini sempre nel campionato di A2, Piero D'Angelo ha tolto ancora una volta (già nel campionato 2015/2016 aveva preso parte, come giocatore, ad alcune partite del campionato nazionale di serie B2) le ginocchiere dal chiodo ed èto in azione in un campionato targato FIPAV, andando a referto nelle ultime partite giocate dalla sua squadra, la Messaggerie Bacco Catania. In verità è stata un'occasione dovuta ad una situazione di emergenza che stava vivendo la squadra catanese, che da oltre un mese si stava presentando alle gare di campionato nel weekend (e continuava ad allenarsi durante la settimana) senza un palleggiatore in quanto il giocatore titolare in quel ruolo, l'argentino Juan Finoli, si è infortunato....