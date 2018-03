meteoweb.eu

: Cadono calcinacci da un balcone a #Palermo, ferito uno studente - NuovoSud : Cadono calcinacci da un balcone a #Palermo, ferito uno studente - telodogratis : Palermo, studente Erasmus ferito da calcinacci, non è grave - GDS_it : #Palermo, crollano calcinacci da una palazzina: ferito uno studente austriaco all'#Abergheria… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018), 28 mar. (AdnKronos) – Viene colpito dache si sono staccati da un balcone mentre passeggia con un amico. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte nel centro storico di, in via Rua Formaggi, dove unoaustriaco di 26 anni, Maximilian M., che si trova nel capoluogo siciliano per il progetto, è rimasto. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti subito e lo hanno trasall’ospedale Civico. Questa mattina verrà eseguita la Tac. Sul posto fino all’alba i Vigili del fuoco e i Carabinieri. L'articoloda, non èsembra essere il primo su Meteo Web.