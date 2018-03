Palermo : studente Erasmus ferito da calcinacci - non è grave : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – Viene colpito da calcinacci che si sono staccati da un balcone mentre passeggia con un amico. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte nel centro storico di Palermo, in via Rua Formaggi, dove uno studente austriaco di 26 anni, Maximilian M., che si trova nel capoluogo siciliano per il progetto Erasmus, è rimasto ferito. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti subito e lo hanno ...

Università : a Palermo arriva il Salone dello Studente - attesi 10mila ragazzi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Approda per la prima volta a Palermo 'Campus Orienta! Il Salone dello Studente', la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori e dedicata all'orientamento post diploma. Oltre diecimila gli studenti attesi alla due giorni, il 27 e 28 marzo, dalle 9 alle 14,

Tentata violenza all'uscita da scuola - studentessa : 'S'è calato i jeans e ha cercato di stringermi' - a Palermo è caccia all'uomo : Psicodramma collettivo a Palermo: una studentessa di 17 anni del Magistrale 'Regina Margherita' - rinomato istituto scolastico nel cuore del capoluogo siciliano - ha dato l'allarme, dopo aver subìto ...

Palermo : bocciato all'esame rompe vetro di una finestra - denunciato studente : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - L'esame universitario non era andato bene e per protesta contro la commissione aveva lanciato un oggetto contro una finestra, mandando in frantumi il vetro. Uno studente di 25 anni della facoltà di Infermieristica del Policlinico di Palermo è stato denunciato dalla poli