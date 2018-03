Palermo | ruba bicicletta e scappa | arrestato dopo inseguimento

Palermo - ruba un’auto e si schianta. Avvocato lo soccorre e viene derubato : L’Avvocato ha visto un ragazzo stordito nell'abitacolo di un’auto che si era appena schiantato (dopo averla rubata). Ma il ladro non appena si è ripreso ha cercato di portargli via anche la Maserati.Continua a leggere

Palermo : ruba scarpe da negozio - arrestato : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Altarello di Baida hanno arrestato in flagranza di reato Hamzaoui Ahmed, 24 enne di origine tunisina. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza che avevano notato dei movimenti sospetti, i militari dell’Arm

Palermo. Auto rubata ritrovata e restituita al proprietario : Un’Auto sprovvista delle targhe é stata trovata da una pattuglia della polizia municipale. Il rinvenimento è avvenuto sulla strada per

Palermo : ruba da casa della madre per comprarsi la droga - denunciato ricettatore : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Per comprarsi la droga stava depauperando il patrimonio di famiglia, sottraendo di volta in volta alla madre gioielli e oggetti preziosi che rivendeva a ricettatori. Sono state proprio le ripetute denunce dei familiari alla polizia di Palermo a far scattare un'indagine

Palermo : raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Nuovo raid nella scuola 'De Gasperi' di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell'istituto. Da giovedì not

Palermo : raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo raid nella scuola ‘De Gasperi’ di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto ...