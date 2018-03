Palermo | droga allo Sperone | arrestato pusher con 50 dosi di crack

Palermo : vendeva frutta - verdura e droga - arrestato ambulante : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Con la sua postazione ambulante in via Montalbo, a Palermo, vendeva frutta e verdura, e droga. Salvatore Graziano, 35 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di banconote false. L'uomo è stato fermato dalla polizia

Palermo : ruba da casa della madre per comprarsi la droga - denunciato ricettatore : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Per comprarsi la droga stava depauperando il patrimonio di famiglia, sottraendo di volta in volta alla madre gioielli e oggetti preziosi che rivendeva a ricettatori. Sono state proprio le ripetute denunce dei familiari alla polizia di Palermo a far scattare un'indagine

VITTORIO BRUMOTTI E TROUPE DI STRISCIA AGGREDITI A Palermo/ Quartiere Zen - minacce per inchiesta sulla droga : VITTORIO BRUMOTTI di STRISCIA La Notizia e la sua TROUPE AGGREDITI nel Quartiere Zen di PALERMO con uno sparo, lancio di sassi e di un blocco di cemento e minacce di morte(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:01:00 GMT)

Palermo : armi e droga in un appartamento dello Zen - in carcere coppia e genero (2) : (AdnKronos) - La perquisizione è stata, poi, estesa all’ appartamento di Jascy, genero dei coniugi Morello, dove è stato rinvenuta una stecca di hashish, del peso circa gr.17, spezzata all’estremità e con i bordi perfettamente coincidenti con quella rinvenuta nell’appartamento dei suoceri, di cui ve

Palermo : armi e droga in un appartamento dello Zen - in carcere coppia e genero : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - armi e droga sono stati trovati, nel corso di una perquisizione, in un appartamento allo Zen di Palermo. Sono tre le persone arrestate dalla Polizia di Stato. In manette, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione il

Palermo : da domani sera tappa a Ballarò per camper Asp contro droga e alcol : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Prima tappa domani sera, venerdì 9 febbraio, nel quartiere di Ballarò per il camper delle dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo. Dalle 19 alle 23 gli operatori dell’Azienda provinciale saranno in piazza Casa Professa per "raggiungere i giovani consumatori di 'sosta

Palermo - piantagione di droga e armi : arrestati padre e figlio : padre e figlio sono stati arrestati a Palermo dalla Polizia per coltivazione di droga e detenzione di armi.

Palermo : controlli antidroga a Cruillas - un arresto : Palemro, 3 feb. (AdnKronos) - controlli antidroga dei carabinieri nel quartiere Cruillas di Palermo. Dopo una serie di perquisizioni domiciliari, i militari, grazie all'aiuto del cane antidroga Derby, hanno trovato 100 grammi di marijuana e tre panetti di hashish nascosti in un piccolo magazzino di

Palermo : market della droga a conduzione familiare - arrestati madre e figlio (3) : (AdnKronos) - Ad aiutare i due fratelli Arizzi nell’attività di spaccio al dettaglio c’era, secondo i Carabinieri, Semire Ben Dhaou di 22 anni: "il giovanissimo era un fedele collaboratore della famiglia Arizzi, legato da un rapporto di amicizia con i due fratelli, che ha dato il suo contributo nell

Palermo : market della droga a conduzione familiare - arrestati madre e figlio : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - madre e figlio avevano organizzato nella loro casa allo Zen di Palermo un vero e proprio supermarket della droga a conduzione familiare, con la collaborazione di altri congiunti . Ma sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri della Stazione di Palermo-San Filippo

Mafia : Corte Appello Palermo - traffico droga scavalca pizzo in interessi Cosa nostra : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - E' il traffico internazionale di cocaina a scavalcare la tradizionale imposizione del 'pizzo' negli interessi economici di Cosa nostra. Le famiglie mafiose, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l'inaugurazione

Mafia : pres. Corte Appello Palermo - gestione droga dietro ultimi omicidi eclatanti : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Gli interessi economici legati al traffico della droga e i conseguenti contrasti all'interno delle famiglie mafiose sarebbero la causa della maggior parte degli omicidi "più eclatanti" avvenuti negli ultimi anni a Palermo. E' quanto emerge dalla relazione del president