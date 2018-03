Pagelle TV della settimana 19-25 03 2018

C'È POSTA PER TE/ Pagelle e storie : Anna e Sinibaldo - il web contro la scelta della madre! (decima puntata) : Le Pagelle e le storie di C'è POSTA per Te. Andiamo a rivivere tutto quello che è successo nella decima puntata del people show condotto da Maria De Filippi. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Pagelle TV della settimana (12-18/03/2018). Promossi C’è Posta Per Te e Sanremo Young. Bocciati E’ Arrivata la Felicità e la Marcuzzi furiosa : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro Promossi 9 a C’è Posta Per Te. A 18 anni dalla nascita, il programma di Maria De Filippi in questa stagione è persino rinvigorito. Una formula di successo che sembra imperitura -ma in realtà è direttamente legata ad un certosino lavoro di salvaguardia del formato- e che riesce ancora a monopolizzare le attenzioni. Come quando a tenere banco, più che l’ennesima ospitata della Littizzetto, ci sono 8 ...