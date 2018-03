Outlast 2 | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Outlast 2 | Recensione Switch La sgomma (portatile) nelle mutande, seconda parte. - TheGamesMachine : Outlast 2 | Recensione Switch La sgomma (portatile) nelle mutande, seconda parte. - Multiplayerit : Il secondo capitolo della serie sbarca su Nintendo Switch, ed è decisamente in forma -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Dopo il lancio del primo capitolo avvenuto a inizio mese, i ragazzi di Red Barrels portano su Switch anche lo spaventoso sequel di, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.2 a differenza del prequel, ci porta ad esplorare un vasto scenario di gioco, una cittadina dove l’orrore è all’ordine del giorno. Dopo esserci schiantati con l’elicottero, ci risvegliamo in prossimità dei resti dello stesso, recuperata la fidata telecamera che servirà durante l’intera avventura sia per filmare che per illuminare il sentiero, ci dirigiamo verso una misteriosa cittadina, popolata da ciò che rimane del genere umano, il quale è suddiviso in due fazioni, credenti ed ...