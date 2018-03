OUKITEL WP5000 prova a ridefinire il concetto di rugged phone

OUKITEL lancia WP5000 - il primo dispositivo della nuova serie rugged : Dopo l'esperimento rappresentato da OUKITEL K10000 MAX, il produttore cinese ha lanciato, in occasione del Mobile World Congresso 2018, la nuova linea di smartphone rugged, inaugurata dal modello WP5000. L'articolo OUKITEL lancia WP5000, il primo dispositivo della nuova serie rugged è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.