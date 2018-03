Blastingnews

: Toro turbato da un ritorno dal passato. Cancro disorientato. Capricorno in vista flirt intriganti. Ecco le previsio… - Maryeterngif : Toro turbato da un ritorno dal passato. Cancro disorientato. Capricorno in vista flirt intriganti. Ecco le previsio… - AstrOroscopo : Oroscopo del giorno 30 marzo '18: riecco il venerdì 'nero', a chi toccherà? - Arena_Lucia : Oroscopo del Giorno Giovedì 29 Marzo 2018 - Lucia Arena -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L'del30è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia a disposizione per voi lettori. In analisi quest'oggi il prossimodi fine settimana. Sotto "pressione", dovuta essenzialmente al fatto che si parlerà anche di sfortuna, gli ultimi sei segni dello zodiaco. A tremare, se così vogliamo, coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina sopracitata, oltre ai segni in odore di fortuna, senz'altro si nascondono quelli in giornata "no": partiamo con i migliori. Domani, a portare fortuna in amore sarà l'arrivo della Luna in Bilancia, pronta a far gioire i nativi nel favoloso segno d'Aria. Altresì, a godere dell'ottimo sostegno da parte degli astri saranno i nati in Pesci, valutati a cinque stelle il 30. Giustamente, qualcuno di voi a ragione potrebbe obbiettare "tutto qui?". In ...