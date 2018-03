Oriali per l’Inter del post-Sabatini?

Inter - via Sabatini : divorzio ufficiale con Suning/ Oriali è l'uomo giusto per squadra e società? : Inter, via Sabatini: divorzio ufficiale con Suning. Oriali è l'uomo giusto per squadra e società? Le ultime notizie sull'addio del direttore tecnico e il possibile successore(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:58:00 GMT)

L'Inter post-Sabatini : Oriali è l'uomo giusto per squadra e società. Suning già un anno fa... : Il suo passaggio dall'azzurro della Nazionale al nerazzurro, già vicinissimo la stagione scorsa, può tornare d'attualità

Milano : M5S chiede commissione per introdurre registro bigenitOrialità : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Una commissione per introdurre il registro sulla bigenitorialità. Lo chiede il M5S in Comune a Milano. "Ieri ho voluto portare all'attenzione del Consiglio comunale la questione dell'introduzione del registro della bigenitorialità a Milano. Si tratta di uno strumento di

Tirocini di inclusione sociale - l'avviso pubblico per gli Ambiti TerritOriali : Pubblicato il nuovo bando da 1,5 milioni di euro destinato a cittadini che scontano misure restrittive e a persone affette da problemi di alcool o droghe. L'annuncio della Regione CAMPOBASSO. ...

'Dagli italiani un supersonico Vaffa all'Ancien Régime'. Travaglio e altri editOrialisti sul voto : "Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all' Ancien Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito ...

"Dagli italiani un supersonico Vaffa all'Ancien Régime". Travaglio e altri editOrialisti sul voto : "Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni". Esordisce così, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

PAOLA GALLO CACCIATA DA RADIO ITALIA?/ "Addio per divergenze editOriali" : ma i big della musica sono con lei : Clamoroso addio a RADIO Italia da parte di PAOLA GALLO: la storica speaker dell'emittente dà l'annuncio in un post sui social ma resta per ora il mistero sui motivi di questo "divorzio"...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:41:00 GMT)

In Arabia Saudita le donne non avranno più bisogno del permesso di un uomo per avviare delle attività imprenditOriali : Il ministero del Commercio dell’Arabia Saudita ha stabilito che le donne non avranno bisogno del permesso di un uomo per avviare delle attività imprenditoriali. La notizia è stata pubblicata sul sito del ministero domenica 18 febbraio: l’obiettivo è rilanciare il The post In Arabia Saudita le donne non avranno più bisogno del permesso di un uomo per avviare delle attività imprenditoriali appeared first on Il Post.

Mercato immobili imprenditOriali : le prospettive del mercato per il 2018 : Il mercato degli immobili per l’impresa si prospetta vivace per il 2018. Queste le previsioni dell’Ufficio Studi di Tecnocasa per le diverse tipologie. Il segmento immobiliare commerciale più...

Italia quart'ultima al mondo per tasso di imprenditOrialità : L'Italia è al 51° posto su 54 Paesi analizzati , che valgono però il 67% della popolazione sul pianeta e l'86% del Pil mondiale, nella classifica 2018 appena diffusa da Gem-Global Entrepreneurship ...

Sondaggi - i collegi senatOriali al centrosinistra - quelli per la Camera tutti in bilico. E i 5 Stelle non sfondano : ... è stato pubblicato da Repubblica a cura di Salvatore Vassallo , professore ordinario nell' Università di Bologna , dove insegna Scienza politica e Analisi dell'opinione pubblica. collegi ...

Bollo auto - in arrivo una raffica di cartelle esattOriali per i mancati pagamenti 2012 : ecco perché : In questi giorni gli italiani sono tempestati da una raffica di cartelle esattoriali relative al mancato pagamento del Bollo auto del 2012: diversi automobilisti si sono infatti rivolti agli uffici ...

Nuove conferme per Huawei P20 Plus immaginato da alcuni render amatOriali : Mentre continua l'incertezza legata alla possibile presenza di Huawei P20 e P20 Pro al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, arriva un nuovo render amatoriale che prova a immaginare sia l'aspetto della parte frontale, con il notch nella arte alta dello schermo, sia quella posteriore, con una tripla fotocamera. L'articolo Nuove conferme per Huawei P20 Plus immaginato da alcuni render amatoriali è stato pubblicato per la prima volta su ...

Beach volley - l’assemblea della LIBV per la salvaguardia dei grandi raduni amatOriali : Con l’entrata in vigore del nuovo Manuale del Beach volley 2018 l’attività amatoriale della pallavolo su spiaggia rischia un brusco stop. Ai tornei autorizzati Fipav, tra questi c’erano le manifestazioni oceaniche di inizio e fine stagione, come ad esempio quelle di Bibione o Bellaria, momenti di aggregazione ma anche di grande promozione per il Beach volley a livello amatoriale e non solo, potranno partecipare solo atleti tesserati Fipav ...