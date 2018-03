Operazione “IRON” Controlli straordinari a Rancitelli perquisizioni al “Ferro di cavallo”

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Pescara - I Carabinieri della Compagnia di Pescara, rinforzati da quella di Montesilvano e dai carabinieri cinofili di Chieti, hanno fatto irruzione all’interno di alcuni appartamenti siti aldinell’ambito di una predisposta attività di controlloo del territorio nei quartieri periferici della città. Sono state eseguite diversedomiciliari, personali e veicolari nel quartiere “”. Anche grazie all’impiego delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti tra “eroina”, “cocaina” e “marijuana”; sono state denunciate in stato di libertà 2 persone, altre due sono state segnalate alla Prefettura in quanto assuntori, e sono state sottoposti a controllo oltre 30 persone e circa 50 veicoli in sosta, al fine di verificarne la provenienza e ...