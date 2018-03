OPA Yoox Net a Porter | adesioni al 28 marzo 2018

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 27 marzo 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria promossa da RLG Italia Holding , società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 27 marzo 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding , società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 26 marzo 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 26 marzo 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

Yoox Net-a-Porter positiva dopo via libera UE a OPA Richemont : Teleborsa, - Seduta incolore per Yoox Net-a-Porter , che sta riportando un modesto +0,11%, dopo il via libera dell'antitrust europea all'OPA di Richemont. L'UE ha infatti annunciato che la ...

Yoox Net-a-Porter positiva dopo via libera UE a OPA Richemont : Seduta incolore per Yoox Net-a-Porter , che sta riportando un modesto +0,11%, dopo il via libera dell'antitrust europea all'OPA di Richemont. L'UE ha infatti annunciato che la concentrazione è "...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 23 marzo 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 22 marzo 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria promossa da RLG Italia Holding , società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 22 marzo 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding , società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 19 marzo 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 19 marzo 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

Yoox - via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo : Teleborsa, - Nulla osta di Consob all'OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'operazione che permetterà al colosso del ...

Yoox - via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo : Nulla osta di Consob all' OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'o perazione che permetterà al colosso del lusso elvetico ...

Yoox - Richemont presenta a Consob documento OPA : Teleborsa, - RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont , ha presentato alla Consob il documento di offerta relativo all ' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria, ...