Online il nuovo sito internet del Comune di Chiusi

26/03/2018 - I am Michelangelo - Online il nuovo singolo e il video di "Lei" : Il disco verrà pubblicato in streaming online, ma I am Michelangelo ha voluto fare anche di più, avviando una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Music Raiser per la realizzazione delle copie ...

LADY GAGA / 40 brani inediti finiscono Online : sono le tracce del suo nuovo album? : Decine di brani inediti di LADY GAGA sono finiti online: si tratta di spezzoni e demo, che potrebbero preannunciare l'arrivo del nuovo attesissimo album.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Biglietti Maneskin : nuovo tour in autunno – biglietti Online dal 26 marzo : biglietti Maneskin: nuovo tour in autunno – biglietti in vendita online da lunedì 26 marzo 2018 dalle ore 10. Le date del nuovo tour autunnale cominciano con la data zero il 10 novembre Senigallia (An), Mamamia – DATA ZERO. Maneskin, il gruppo rivelazione di X Factor ha pubblicato il 23 marzo anche il nuovo singolo (in italiano) Morirò da Re. Molti dei prossimi concerti del tour estivo risultano già sol out. Per questo la band ha ...

The Elder Scrolls Online svela il nuovo DLC Summerset : Bethesda ha annunciato il prossimo DLC per The Elder Scrolls Online, l'MMORPG Online ispirato alla celebre serie fantasy, con un trailer cinematico e un video gameplay: si chiamerà Summerset, e porterà i giocatori su una nuova isola. The Elder Scrolls Online Summerset verrà rilasciato per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 giugno, e si aggiungerà alla lunga lista di contenuti aggiuntivi post lancio che espanderanno a dismisura l'esperienza di ...

QNSCDA - Online il nuovo singolo dei Thegiornalisti -VIDEO : ROMA – “E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio e io che innaffio le piante aspettando il tuo ritorno“. I Thegiornalisti tornano sulla scena musicale con Questa nostra stupida canzone d’amore (Carosello Records), disponibile da oggi 21 marzo in streaming e download. Contemporaneamente è uscito il videofilm sul canale Youtube […]

Roma. Online iscrizioni al servizio di trasporto per il nuovo anno : Le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2018 – 2019 si potranno effettuare esclusivamente in modalità Online, nel

Ecco un nuovo trailer per Sword Art Online : Fatal Bullet : Sword Art Online: Fatal Bullet riceve un nuovo trailer, rilasciato da Bandai Namco, nel quale possiamo dare un'occhiata al contenuto dei prossimi DLC che verranno lanciati uno dopo l'altro per il gioco, e in particolare sui personaggi che rappresentano.Il primo DLC, riporta Dualshockers, arriverà assieme a Yamikaze, Dyne e Moschettiere X. Il secondo DLC porterà Clarence e Shirley di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, mentre il terzo ...

Audio - testo e traduzione di Don’t Matter di Zayn Malik - un nuovo brano trapelato Online : in arrivo il secondo album di inediti : Don't Matter di Zayn Malik è la nuova canzone pubblicata a sorpresa nella serata di sabato 1o marzo: l'ex cantante degli One Direction ha rilasciato il brano, dopo un problema riscontrato online. La canzone, infatti, non era destinata ad essere pubblicata subito e, come spiegato dal cantante attraverso i propri canali social, qualcuno ha hackerato il database e pubblicato illegalmente il brano. Di fronte all'accaduto, Zayn ha citato ...

Rete al femminile - anche ad Ascoli Piceno Online il nuovo sito tutto in rosa : Sempre più donne decidono di mettersi in proprio come un'opportunità concreta del mondo del lavoro e sempre più spesso decidono di farlo mettendosi in gioco con lavori non convenzionali. Per queste ...

Lavoro - c'è nuovo 'caso Embraco' : ItaliaOnline annuncia 400 esuberi : I timori dei mesi scorsi sono stati confermati. Sono centinaia i lavoratori che rischiano di perdere il Lavoro nella sede torinese di...

ItaliaOnline sigla partnership con PrimaOnline.it e lancia nuovo sito : Italiaonline, la prima internet company italiana, ha siglato una partnership con Primaonline.it, quotidiano online di Prima Comunicazione, il mensile che dal 1973 è il punto di riferimento per opinion ...

Roma Capitale - nuovo portale istituzionale da oggi Online : Centralità del cittadino, valorizzazione dei servizi online e strumenti di partecipazione attiva per interagire con l’Amministrazione capitolina. Da oggi è online il nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, rinnovato interamente nell’interfaccia grafica e nell’architettura dei contenuti. Frutto di una progettazione che ha completamente rivoluzionato l’impianto del vecchio portale, il nuovo sito è un prodotto “responsive”, ...