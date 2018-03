OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 5 e 7

tuttoandroid

: [Fonte: modifycando_com] OnePlus 5 e 5T ricevono la nuova OxygenOS Open Beta: novità per gaming mode e launcher (fo… - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] OnePlus 5 e 5T ricevono la nuova OxygenOS Open Beta: novità per gaming mode e launcher (fo… - Modifycando : OnePlus 5 e 5T ricevono la nuova OxygenOS Open Beta: novità per gaming mode e launcher (foto)… - bitnewsbit : OnePlus 5 e 5T ricevono la nuova OxygenOS Open Beta: novità per gaming mode e launcher (foto) -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Le novità di5 e 7 per5T e 5 sono in parte inediti ed in parte comuni a quelle diffuse qualche giorno fa per i predecessori L'articolo5T e 5le5 e 7 proviene da TuttoAndroid.