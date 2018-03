OnePlus 2 riceve ufficialmente LineageOS 15 1 basata su Android 8 1 Oreo

OnePlus 5T riceve ufficialmente Android 8.0 Oreo - OnePlus 5 riceve il Face Unlock : OnePlus ha rilasciato ufficialmente Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T con Oxygen OS 5.0.2. Il rilascio ufficiale arriva dopo che sono state pubblicate cinque versioni del firmware beta, che a quanto pare sono bastate per ottenere un software sufficientemente stabile per essere proposto su vasta scala. L'articolo OnePlus 5T riceve ufficialmente Android 8.0 Oreo, OnePlus 5 riceve il Face Unlock è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.