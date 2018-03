Omicidio Ragusa | il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello

fanpage

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la moglie. Aldell'elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore delha dichiarato: "Quella notte non sentii alcun litigio".