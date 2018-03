Olio di cumino nero | utile per la bellezza e la salute della pelle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’di, il cui nome botanico è Nigella sativa, è un estratto ottenuto spremendo a freddo i semi, utilizzato fin dall’antichità per il trattamento di diversi disturbi in particolare quelli in cui si poteva agire sfruttando le capacità antimicrobiche, antifungine e antiinfiammatorie di questi piccoli alimenti. E’ curativo in molte condizionicome dimostrato da numerosi studi scientifici, ottimo per le infezioni fungine, virali, psoriasi, eczema, acne e cancro. Ilè usato come medicinale da migliaia di anni, sia per via orale che per via topica, per contrastare svariate malattie. Questi piccoli semini scuri sono ricchi di vitamine, in particolare B1, B2, B3, minerali come calcio, acido folico, ferro, zinco e rame e altre sostanze importanti come acido oleico e acido linoleico. È stato dimostrato che possiede numerosi effetti ...