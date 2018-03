Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 | il passo in avanti del comune

Lotta - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio : Come per gli altri sport olimpici estivi, anche per la Lotta il 2018 segna una tappa di passaggio fondamentale in vista dei Giochi di Tokyo 2020: già quest’anno avremo indicazioni molto importanti su quali potrebbero essere i protagonisti in chiave azzurra nella rassegna a cinque cerchi che avrà luogo in terra nipponica. La stella assoluta della nazionale italiana continua a rispondere al nome di Frank Chamizo Márquez, il venticinquenne di ...

Olimpiadi 2026 : Boccia - Italia nel Mondo : ANSA, - CORTINA D'AMPEZZO , BELLUNO, , 23 MAR - "I Campionati del Mondo di sci e le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo non sono progetti territoriali ma sono a livello di un progetto Paese che fa ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio. Tamberi e Palmisano le certezze - si sogna con la figlia di Fiona May : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita, l’Italia dell’Atletica leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare una medaglia dopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi ...

Scherma - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara - l’Italia vuole fare il pieno : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà Italia-Olanda. E al Premier12…. : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Baseball. Il batti e corri torna ai Giochi: spazio a sei squadre che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia proverà a essere della partita ma Sarà davvero molto difficile strappare il pass. Vediamo nel dettaglio come ci si qualifica ai Giochi. PAESE ORGANIZZATORE: Il Giappone è ammesso di diritto ...

Softball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia dovrà battere l’Olanda : Il CIO ha comunicato i criteri di qualificazione del Softball a Tokyo 2020, quando questo sport farà il suo rientro ai Giochi dopo due esclusioni (Londra e Rio). Già si conosceva il numero delle partecipanti, sei, mentre adesso si conosce anche il percorso che le squadre dovranno affrontare. Il Mondiale 2018 che si disputerà ad agosto a Chiba, in Giappone, qualificherà la vincitrice. Proprio la squadra nipponica è a sua volta già qualificata, ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Olimpiadi invernali 2016 - la italiana si gioca in pianura. Tra Torino - Milano e il Veneto... : Per il sindaco Sala la sua città ha le carte in regola. Il governatore Zaia ha confermato che la settimana prossima la sua giunta formalizzerà l'ok alla candidatura -

Olimpiadi Torino 2026 - Porchietto di Forza Italia : "Non è tempo di polemiche" : ...mi aspetto che tutte le forze politiche la smettano con i distinguo e lavorino per il bene della Città Metropolitana di Torino e per le Valli olimpiche invece di buttarla in caciara politica'. Ad ...

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia può organizzarle? Il sogno è vivo tra Milano e Torino. Le possibili avversarie : L’Italia può davvero ospitare le Olimpiadi Invernali nel 2026? Questo è quello che molti nostri connazionali si stanno chiedendo dopo la sorprendente apertura del Movimento Cinque Stelle a una possibile organizzazione dei Giochi a Torino. Le parole di Beppe Grillo hanno acceso una piccola speranza dopo il rifiuto di Roma 2024 che ancora oggi fa molto rumore. L’assegnazione verrà effettuata il 10 settembre 2019 a Milano: sarà proprio ...

Curling - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Novità tra gli uomini rispetto alle Olimpiadi : Ultimo grande appuntamento della stagione del Curling dopo i Giochi Olimpici, i Mondiali 2018. Due eventi importanti per l’Italia, qualificata sia con la formazione femminile, in scena negli Stati Uniti, a Las Vegas, dal 31 marzo all’8 aprile, che con quella maschile, che invece giocherà in Canada, a North Bay, dal 17 al 25 marzo. Le convocate dell’Italia per i Mondiali femminili di Curling Le azzurre si presentano ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Voglio vincere la Roubaix. Porterò in alto l’Italia alle Olimpiadi 2020” : Filippo Ganna è già entrato nella leggenda del Ciclismo italiano. A soli 21 anni si è laureato Campione del Mondo per la seconda volta nell’inseguimento individuale su pista, salendo sul podio iridato per la terza volta consecutiva. Un vero e proprio predestinato con un futuro luminoso davanti. Il piemontese è raggiante dopo l’affermazione ottenuta nel velodromo di Apeldoorn, anche se il suo sogno più intimo è quello di arrivare a ...

FEDERICO PELLEGRINI / "I risultati delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang specchio dell'Italia" : FEDERICO PELLEGRINI, reduce dalle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang lo sciatore ha voluto dire la sua anche sul movimento sportivo nazionale in vista del futuro incerto.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:30:00 GMT)