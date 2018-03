Olimpiadi 2026 | Brignone | sogno per Italia

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...

Olimpiadi Invernali - nasce l'associazione 'Torino 2026' : TORINO - Scatto in avanti di Torino nella corsa alla candidatura italiana per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Questa mattina la Giunta comunale ha dato il via libera a un provvedimento ...

Olimpiadi invernali - giunta dà via libera a costituzione associazione Torino 2026 : Giochi no, Giochi sì a Torino. C’è stato il via libera da parte della giunta comunale a un provvedimento che autorizza l’avvio delle procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026, un soggetto, senza fini di lucro, che avrà il compito di curare le attività di studio, analisi e ricerca necessarie per valutare le condizioni di fattibilità dell’eventuale candidatura di Torino ad ospitare i Giochi olimpici invernali in programma ...

Olimpiadi 2026 - il primo passo : Torino crea un'associazione per valutare la candidatura : primo passo concreto della giunta pentastellata dopo la manifestazione d'interesse al Coni e le polemiche in maggioranza

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 (2) : (AdnKronos) - Rossi e Kompatscher hanno confermato a Zaia l’interesse e la possibilità di mettere a disposizione impianti e strutture esistenti dei propri territori per ospitare il grande evento sportivo: anche l’utilizzabilità di tali risorse dovrà trovare compiuta valutazione nel dossier che dovrà

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si sono incontrati stamane a Venezia. Numerosi gli argomenti affrontati dai tre presidenti: dalle possibili collaborazioni sul fronte infrastrutturale e viabilistico, ai temi dei trasporti e dell’acqua e più in generale ai ...

Transdolomites * candidatura Olimpiadi 2026 : ' Ora l'opportunità di pensare ad una concreta rete di ferrovie dolomitiche è irrinunciabile ' -... : ... sia occasione di far crescere l'economia turistica il più compatibile possibile con il territorio dolomitico, ed infine si dia una risposta urgente alle problematiche legate all'inquinamento da ...

Malagò : "Olimpiadi 2026? Aspettare il governo" : Intervenendo alla cerimonia svoltasi nell'Aula Magna dell'ateneo pavese, Malagò ha spiegato che il futuro dello sport negli Atenei, oggi gestito dai Cus, sarà affidato alla nascente Federazione ...

Candidatura del Veneto alle Olimpiadi invernali 2026. Pozza : 'Invito tutto il sistema a sostenerla' : Il Veneto, infatti, è da sempre fortemente impegnato nei temi dello sport, della responsabilità sociale del territorio e del rapporto armonico tra infrastrutture e ambiente, nell'attenzione alla ...

Olimpiadi 2026 : Boccia - Italia nel Mondo : ANSA, - CORTINA D'AMPEZZO , BELLUNO, , 23 MAR - "I Campionati del Mondo di sci e le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo non sono progetti territoriali ma sono a livello di un progetto Paese che fa ...

Olimpiadi invernali 2026 : Torino colga l'occasione : Torino sede per le Olimpiadi invernali del 2026? Un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Lo dico forte della consapevolezza dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti. La città e le valli olimpiche grazie ai Giochi del 2006 hanno potuto godere di investimenti che negli anni hanno portato turismo e benefici economici. Dire "no" senza se e senza ma alla possibilità di una nuova avventura olimpica è miope e ...

Olimpiadi : Zaia - per Invernali 2026 si scrive Cortina si legge Dolomiti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘L’Olimpiade delle Dolomiti, che, nel nome di Cortina, sappia superare confini provinciali e regionali, mettendo insieme l’enorme e vario patrimonio ambientale, culturale e organizzativo di tante comunità, capaci di unirsi per proporre una seria, consapevole, equilibrata e lungimirante candidatura di un evento sportivo di risonanza mondiale”. Ribadendo questa prospettiva e questi ...