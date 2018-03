Nuovo Statuto per i 5 Stelle in Parlamento | porte aperte a chi arriva da altri gruppi e

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018)ai deputati e senatori dipolitici e a quelli che, se pure eletti con il Movimento, sono sub judice per aver infranto le regole di ingaggio pentastellate. A superare quello che finora è stato un tabù per i 5sono i nuovi statuti adottati daiM5s di Camera e Senato, gli stessi finiti nel mirino di alcuni pentastellati per l'eccessivo zelo verticistico. Le nuove regole danno il via libera alle "eventuali richieste di adesione" provenienti da deputati o senatori "precedentemente iscritti ad".Richieste che "potranno essere valutate", purché i richiedenti "siano incensurati, non siano iscritti ad altro partito, non abbiano già svolto più di un mandato elettivo oltre quello in corso, ed abbiano accettato e sottoscritto il Codice etico" M5s. Sono norme che sembrano scritte per poter riaccogliere parte di ...