Nuovi concerti dei Maneskin | raddoppiano le date di Milano | Roma e Bologna | biglietti in

Annunciati Nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : Prodotto da Live Nation Global Touring in associazione con Parkwood Entertainment e Roc Nation, il Tour conta, finora, 46 spettacoli in programma. Announcing new shows in Columbus, OH Columbia, SC ...

Annunciati Nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Annunciati i Nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Biglietti Lorenzo Live 2018 tour : aggiunti Nuovi concerti a Roma : Biglietti Lorenzo Live 2018. Jovanotti ha annunciato di aver aggiunto due nuove date ai concerti del suo Lorenzo Live 2018 a Roma a maggio. Jovanotti è tornato sui palchi da febbraio 2018 con il suo nuovo tour Lorenzo Live 2018 che terminerà a giugno 2018. Sono decine gli appuntamenti nei Palazzi dello Sport e l’artista suonerà con la sua band nelle città per lunghi periodi. Uno spettacolo a 360° con la super band composta da: Saturnino ...

Francesca Michielin - Nuovi concerti tour 2018 : date e biglietti : Francesca Michielin aggiunge nuovi concerti al suo tour 2018. Oggi, venerdì 16 marzo 2018, prima tappa live con l’anteprima a Parma. Domani ,17 marzo, la cantante si esibirà a Milano per poi proseguire nei principali club di tutta Italia. Le nuove date aggiunte ( a seguito dei sold out dei precedenti concerti) sono il 29 marzo a Roncade (Tv), New Age Club ed il 13 aprile a Roma, Teatro Quirinetta. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI. Francesca ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Annunciati Nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

Ufficiali i Nuovi concerti di Noel Gallagher in Italia nel 2018 : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Noel Gallagher in Italia nel 2018 sono Ufficiali. L'ex Oasis è pronto a tornare nel nostro Paese per tre date importanti con le quali andrà a promuovere il suo ultimo lavoro, presentato nell'ambito di Stranded on the Earth World Tour. Le date della nuova leg sono previste in tre location d'eccezione, a partire dal Teatro Antico di Taormina con la data del 19 giugno. L'artista britannico si sposterà quindi all'Etes Arena ...

In arrivo Nuovi concerti di Ermal Meta dopo il sold out al Forum di Assago : “Un regalo di compleanno bellissimo - non vedo l’ora” : In arrivo nuovi concerti di Ermal Meta in tutta Italia dopo lo straordinario successo di vendite al Forum di Assago a Milano, che ha registrato il sold out in soli due mesi. Il concerto del 28 aprile nel palasport milanese, infatti, è tutto esaurito! Il primo concerto annunciato dall'artista di Non mi avete fatto niente, vincitore con Fabrizio Moro al Festival di Sanremo, è ufficialmente sold out. Infatti a due mesi esatti dall'annuncio del ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Nuovi concerti di Ligabue nel 2018 per l’album Made In Italy? Il videomessaggio del rocker fa chiarezza sui rumors : Diversi mesi dopo la conclusione del Made in Italy Tour, si sono diffusi rumors su presunti Nuovi concerti di Ligabue nel 2018, ma si tratta di indiscrezioni senza fondamento. Il rocker di Correggio è reduce da due anni molto intensi, dedicati interamente al progetto Made in Italy dal cui concept album è nato non solo un tour nei palazzetti ma anche un film dall'omonimo titolo con protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, che ha ottenuto ...

Annunciati Nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...

Annunciati Nuovi concerti di Jovanotti a Roma : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Jovanotti a Roma sono finalmente ufficiali. L'artista di Oh, vita!, reduce dalle tre date a Rimini, è pronto per raggiungere Firenze ma ha anche trovato il tempo per annunciare i nuovi appuntamenti con la sua musica al Palalottomatica di Roma. Sono due le date che Lorenzo Cherubini ha aggiunto al già farcito calendario degli appuntamenti Romani, quella del 1° e 2 maggio 2018. Con questa novità, diventano 10 le date che si ...

Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018, in programma per la prossima estate. Il cantautore britannico sarà impegnato in una serie di concerti nel nostro Paese, dopo il primo sold out a Milano. Tom Walker, infatti, sarà in Italia già il prossimo 19 aprile, per un unico concerto al Santeria Social Club di Milano, sold out da alcuni giorni. dopo il grande successo della hit Leave A Light On, singolo di debutto internazionale ...