Nuovi casting per Gomorra - e altre selezioni in programma : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a casting e provini per la serie Tv Gomorra (per comparse di qualunque età), ma anche per il teatro e per uno spot e un video musicale. Per quanti supereranno i vari casting è sempre prevista la retribuzione. Rum Communication Lo studio di produzione video Rum Communication, per la realizzazione di uno spot pubblicitario cerca un attore di bella presenza di età compresa tra i 30 e ...

Nuovi casting per il film di Marco Bellocchio e altro ancora Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte ai casting e provini per il nuovo film diretto dal noto regista Marco Bellocchio, ma anche di partecipare alle selezioni per il Grande Fratello e per La Prova del Cuoco. Il traditore ancora casting per il nuovo film di Marco Bellocchio dal titolo provvisorio Il traditore. Le prossime selezioni si terranno a Catania, all'Open Via Porta di Ferro, 38 lunedì 29 e martedì 30 gennaio, ...

