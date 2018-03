Numero sconosciuto o privato? I metodi per scoprire chi ci chiama e bloccare anche i call

laragnatelanews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Spesso capita di ricevere telefonate connascosto che ci obbligano a rispondere o a perdere lata senza sapere chi effettivamente ci fosse dall’altra parte. O ancora peggio, riceviamo una telefonata anonima, e ci ritroviamo solo a posteriori l’avviso di una telefonata da, senza la possibilità di rire. Non tutti sanno però che ci sono diversi modi per individuare questi numeri privati. Vediamo come. Il primo metodo, quello più semplice e immediato è quello diilche ci hato attraverso dei codici differenti in base all’operatore che abbiamo. Quindi subito dopo aver ricevuto lata anonima, senza però aver ricevuto o effettuato altrete, digitiamo sul tastierino telefonico *69 (oppure *57, *67, *71). Non tutte le compagnie telefoniche autorizzano in automatico all’utilizzo di questi codici, nel ...