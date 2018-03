NPL gli effetti delle linee guida BCE

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) LeBCE sulla gestione dei NPL potrebbero indurre gli istituti di credito italiani ad aumentare il livello di accantonamenti sui crediti deteriorati e, di conseguenza, favorire un aumento nei volumioperazioni di dismissione. In particolare, l'incentivo alla cessione dovrebbe riguardare i crediti sprovvisti di garanzie che andranno svalutati integralmente dopo due anni dalla classificazione a deteriorato. Un ulteriore incentivo, che riguarda particolarmente le esposizioni più granulari, risiede nelle carattere particolarmente "oneroso" del processo di lavorazione che, se mantenuto all'interno, porta in genere risultati insoddisfacenti; se appaltato all'esterno implica commissioni elevate. Ne consegue la scarsa convenienza a mantenere in bilancio questo tipo di esposizioni....