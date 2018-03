Non mi è mai stato simpatico | ora mi manca

Di Maio e Salvini ora si scontrano. Ma Non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

Di Maio Non molla : il premier sarò io : "Conta la volontà popolare, noi il primo partito". No a esecutivi tecnici Salvini-Di Maio, è rottura sulla premiership

Anna Valle ricorda Fabrizio Frizzi : 'A Miss Italia era un amico di tutte - Non è cambiato mai' : Il primo incontro nel 1995, quando fu eletta Miss Italia. A incoronarla lo sciatore Alberto Tomba nelle vesti di presidente di giuria. A condurre quell'edizione della kermesse di bellezza, invece, era ...

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - Non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

La bordata di Cacciari : 'Calenda Non ha mai preso un voto in vita sua' : L'ex Sindaco di Venezia ha sparato a zero contro la new entry pdina: 'Ha fatto il portavoce di Montezemolo e di Monti, non sa neanche di stare al mondo&quo...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - Non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Governo - Di Maio : Non mi impunto sul premier - rispettare la volontà popolare : Il leader M5s sul 'blogdellestelle': "Vedrò tutti i gruppi politici prima delle consultazioni al Quirinale. L'obiettivo degli incontri è vedere chi è interessato a risolvere i problemi degli italiani e chi invece passa il tempo a pensare alle beghe interne dei partiti o delle coalizioni"

Salvini - Di Maio Non dica no a Fi : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Se Di Maio dice fuori Forza Italia è arrivederci? "E' chiaro, assolutamente sì". Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde a Bruno Vespa nel corso della registrazione di ...

Governo - Di Maio : «Io premier - Non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Di Maio Non molla la premiership : "Conta la volontà del popolo : il 32% ha votato me come premier - il 17% per Salvini" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta. Se qualche leader politico vuole ...

Strappo di Salvini : “Se Di Maio dice io o nessuno allora Non se ne fa niente” : Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotedi di Di Maio premier a tutti i costi, come vorrebbero i grillini. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta. «Se Di Maio dice “o io premier o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicen...

