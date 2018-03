Non c'è da vergognarsi a fare la vocetta al proprio cane. Lo dice la scienza : Vi prendono in giro perché fate le ‘vocine’ al vostro cane? Sappiate la scienza vi dà ragione. Secondo alcuni studi riportati su Discover Magazine, Fido ama quando il suo padrone gli parla in “dog baby talk”. E lo riconosce attraverso suoni particolari o alcune parole specifiche. proprio come quando parliamo ai bambini piccolissimi in quella maniera tipica che la linguistica definisce “baby ...

Nadia Toffa : «Ho avuto un cancro - porto la parrucca : Non bisogna vergognarsi»|Il video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso: «Chi combatte il tumore è un guerriero, un figo pazzesco. Non trattatelo da malato»

Nadia Toffa torna a Le Iene : due mesi per curare il cancro “Non bisogna vergognarsi” : Non è facile convivere con il cancro, non lo è per chi è malato e non lo è per la famiglia che porta supporto. Per certi versi da quando si vIene a conoscenza della malattia si entra in uno stato di stand-by che dura mesi, anni. Ho perso mia madre solo cinque giorni fa e oggi aprendo le notizie per aggiornarmi sulle novità nel mondo ho letto di Nadia Toffa. Avevo parlato di lei a dicembre quando aveva avuto un malore durante la trasmissione de ...

